«Очевидно, что в сложившейся ситуации вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если вы сомневаетесь, что сможете доехать до пунктов тестирования, просим вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО», — говорится в сообщении.
Выпускникам порекомендовали обращаться за консультациями в Ивано-Франковский и Львовский региональные центры оценивания качества образования.
«Мы надеемся, что испытания на прочность природой скоро завершатся, а вы сможете показать свой самый высокий результат на ВНО и поступить в желаемые вузы», — добавили в центре.
ВНО стартует на Украине с 26 июня.
Ранее стало известно, что в результате наводнения в Ивано-Франковской области погибли три человека, полностью заблокирован проезд по двум дорогам государственного значения, отсутствует транспортное сообщение с 19 населенными пунктами. Также сообщается, что в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов.