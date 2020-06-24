«Очевидно, что в сложившейся ситуации вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если вы сомневаетесь, что сможете доехать до пунктов тестирования, просим вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО», — говорится в сообщении.

Хуже, чем в 2008-м: Шмыгаль назвал критической ситуацию с наводнением на Западной Украине
Хуже, чем в 2008-м: Шмыгаль назвал критической ситуацию с наводнением на Западной Украине
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Выпускникам порекомендовали обращаться за консультациями в Ивано-Франковский и Львовский региональные центры оценивания качества образования.

«Мы надеемся, что испытания на прочность природой скоро завершатся, а вы сможете показать свой самый высокий результат на ВНО и поступить в желаемые вузы», — добавили в центре.

ВНО стартует на Украине с 26 июня.

Ранее стало известно, что в результате наводнения в Ивано-Франковской области погибли три человека, полностью заблокирован проезд по двум дорогам государственного значения, отсутствует транспортное сообщение с 19 населенными пунктами. Также сообщается, что в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов.