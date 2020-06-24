Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Ивано-Франковскую область, где произошло масштабное наводнение, заявил, что нынешний потоп превосходит по масштабам стихийное бедствие 2008 года. Об этом в среду, 24 июня, сообщил правительственный портал

«Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически затопление превосходит масштаб 2008 года. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения», — сказал Шмыгаль.

В Ивано-Франковской области из-за наводнения затопило более 4,5 тысячи домов — ГСЧС © Фото ГСЧС Украины по Ивано-Франковской области

Летом 2008 года наводнение в Закарпатье привело к серьезным финансовым убыткам — около 3-4 млрд гривен. Тогда были подтоплены более 40,6 тыс. домов и 33,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, повреждены 561 пешеходный и 360 автомобильных мостов, размыто 680,6 км автодорог.