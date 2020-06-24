«Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически затопление превосходит масштаб 2008 года. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения», — сказал Шмыгаль.
Премьер также рассказал, что в городе Галич вода добралась до районной больницы, где есть заболевшие коронавирусом. В настоящее время пациентов эвакуируют.
Летом 2008 года наводнение в Закарпатье привело к серьезным финансовым убыткам — около 3-4 млрд гривен. Тогда были подтоплены более 40,6 тыс. домов и 33,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, повреждены 561 пешеходный и 360 автомобильных мостов, размыто 680,6 км автодорог.