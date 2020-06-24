Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков позвонил президенту России Владимиру Путину и с сожалением сказал, что не смог побывать на параде Победы в Москве из-за положительных анализов на коронавирус COVID-19 у двух участников киргизской делегации. Об этом сообщает Интерфакс 24 июня со ссылкой на пресс-службу главы республики

«Киргизская делегация вылетела из Москвы в Бишкек. Перед вылетом состоялся телефонный разговор Жээнбекова с президентом РФ Владимиром Путиным. С сожалением было отмечено, что президент Киргизии не смог принять участие в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении пресс-службы.

Президент Киргизии самоизолировался на три дня после того, как у его спутников в РФ нашли COVID-19 © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В этот день запланировано официальное открытие в городе Ржев памятника уроженцам Киргизии, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Судя по всему, данный визит также под угрозой, поскольку как минимум часть киргизской делегации будет на самоизоляции еще две недели.