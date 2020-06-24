«Киргизская делегация вылетела из Москвы в Бишкек. Перед вылетом состоялся телефонный разговор Жээнбекова с президентом РФ Владимиром Путиным. С сожалением было отмечено, что президент Киргизии не смог принять участие в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что по ранее запланированному графику следующий приезд Жээнбекова в РФ по приглашению российской стороны намечался на 30 июня.
В этот день запланировано официальное открытие в городе Ржев памятника уроженцам Киргизии, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Судя по всему, данный визит также под угрозой, поскольку как минимум часть киргизской делегации будет на самоизоляции еще две недели.