«Мы рекомендуем гражданам США избегать публичных демонстраций или акций протеста и помнить, что мирные демонстрации могут перерасти в конфронтации с применением насилия», — сказано в сообщении дипломатической миссии.

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© AP, Sergei Grits
Там также отмечается, что правоохранительные органы задержали и арестовали некоторых участников и организаторов общественных мероприятий за нарушения белорусского законодательства.

В дипмиссии уточнили, что акции и мероприятия происходят в Минске и других регионах страны, и рекомендовали гражданам США иметь при себе удостоверения личности.