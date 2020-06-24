«Мы рекомендуем гражданам США избегать публичных демонстраций или акций протеста и помнить, что мирные демонстрации могут перерасти в конфронтации с применением насилия», — сказано в сообщении дипломатической миссии.
Там также отмечается, что правоохранительные органы задержали и арестовали некоторых участников и организаторов общественных мероприятий за нарушения белорусского законодательства.
В дипмиссии уточнили, что акции и мероприятия происходят в Минске и других регионах страны, и рекомендовали гражданам США иметь при себе удостоверения личности.