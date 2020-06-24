Посольство США в Белоруссии распространило предупреждение для американских граждан, находящихся в Минске, в котором говорится о возможных беспорядках с применением насилия в ходе протестных акций белорусской оппозиции, сообщает "Интерфакс-Запад" 24 июня

«Мы рекомендуем гражданам США избегать публичных демонстраций или акций протеста и помнить, что мирные демонстрации могут перерасти в конфронтации с применением насилия», — сказано в сообщении дипломатической миссии.

Ни мира, ни войны. Что ждёт Белоруссию после выборов © AP, Sergei Grits

В дипмиссии уточнили, что акции и мероприятия происходят в Минске и других регионах страны, и рекомендовали гражданам США иметь при себе удостоверения личности.