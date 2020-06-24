Нелегальная вырубка украинских лесов ради производства мебели шведской компании IKEA могла стать причиной сильных паводков на Западной Украине. Об этом в среду, 24 июня, сообщил Telegram-канал Украина.ру

«Долгое время незаконно и безнаказанно рубились украинские леса — это факт. Был нарушен экологический баланс. Теперь природа мстит, сметая с лица земли населенные пункты, мосты предприятия», — говорится в сообщении.

Как мебель шведской IKEA из карпатского дуба помогает Порошенко бороться с коррупцией © REUTERS, Ints Kalnins | Перейти в фотобанк

Тот факт, что ту самую нелегальную карпатскую древесину использовала IKEA, подтвердило исследование британской неправительственной организации Earthsight.