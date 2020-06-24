«Долгое время незаконно и безнаказанно рубились украинские леса — это факт. Был нарушен экологический баланс. Теперь природа мстит, сметая с лица земли населенные пункты, мосты предприятия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что незаконно вырубленная древесина продавалась за границу, в том числе для производства своей мебели ее использовала всемирно известная компания IKEA.
Тот факт, что ту самую нелегальную карпатскую древесину использовала IKEA, подтвердило исследование британской неправительственной организации Earthsight.