«Долгое время незаконно и безнаказанно рубились украинские леса — это факт. Был нарушен экологический баланс. Теперь природа мстит, сметая с лица земли населенные пункты, мосты предприятия», — говорится в сообщении.

Как мебель шведской IKEA из карпатского дуба помогает Порошенко бороться с коррупцией
Как мебель шведской IKEA из карпатского дуба помогает Порошенко бороться с коррупцией
© REUTERS, Ints Kalnins | Перейти в фотобанк
Отмечается, что незаконно вырубленная древесина продавалась за границу, в том числе для производства своей мебели ее использовала всемирно известная компания IKEA.

Тот факт, что ту самую нелегальную карпатскую древесину использовала IKEA, подтвердило исследование британской неправительственной организации Earthsight. 