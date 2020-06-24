«Укрзализныця» с 26 июня возобновит железнодорожное сообщение со Львовской областью. Об этом в среду, 24 июня, на своей странице в Facebook сообщил глава правления компании Иван Юрик

«От 26 июня возобновляем рейсы Интерсити+ и ночных поездов до Львова. Купить билеты можно будет уже сегодня после 11 часов», — написал Юрик.

Так, с 26 июня возобновят движение поезда №743/744 Дарница, Киев — Львов (Интерсити+), №715/716 Киев — Львов (Интерсити+), №91/92 Киев — Львов и №12/11 Львов — Одесса.

Подорожание билетов на поезда. «Укрзализныця» разваливается, берите автобус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Юрик также отметил, что из-за наводнений на Западной Украине «Укрзализныця» приостанавливает курсирование четырех пригородных поездов 24 июня и еще трех 25 июня.