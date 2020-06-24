В Ровенской области на встрече народного депутата от «Слуги народа» Сергея Литвиненко с избирателями произошло столкновение между радикалами из Нацкорпуса, правоохранителями и сторонниками депутата. Об этом накануне сообщило «Суспильне»

Инцидент произошел 23 июня в городе Березном. Сообщается, что на акцию, которая началась на площади Независимости, пришли около 130 человек. Нацкорпус требовал от Литвиненко объяснить его слова о необходимости принятия закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей, предусмотренном Минскими соглашениями.

Националисты начали догонять нардепа во время его отъезда, в защиту Литвиненко выступили его сторонники, начался конфликт.

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Чтобы прекратить столкновения, полиция вынуждена была сделать несколько предупредительных выстрелов.

В результате инцидента полиция задержала 15 человек, задержанных доставили в участок. У нардепа Литвиненко произошедшее назвали провокацией.