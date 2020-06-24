Инцидент произошел 23 июня в городе Березном. Сообщается, что на акцию, которая началась на площади Независимости, пришли около 130 человек. Нацкорпус требовал от Литвиненко объяснить его слова о необходимости принятия закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей, предусмотренном Минскими соглашениями.
Националисты начали догонять нардепа во время его отъезда, в защиту Литвиненко выступили его сторонники, начался конфликт.
Сообщается, что во время столкновения кто-то бросил в толпу пиротехническое изделие, которое начальник управления патрульной полиции региона попытался выбить ногой. В результате взрыва пиротехники он получил повреждения и в настоящее время находится в больнице.
Чтобы прекратить столкновения, полиция вынуждена была сделать несколько предупредительных выстрелов.
В результате инцидента полиция задержала 15 человек, задержанных доставили в участок. У нардепа Литвиненко произошедшее назвали провокацией.