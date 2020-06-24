Пока что только на бумаге - подписано соглашение с подрядчиком о расширении терминала регазификации сжиженного газа в Свиноуйсьце, сообщает РИА Новости 24 июня

Польские власти намерены отказаться от покупки российского газа. В последнее время Польша подписала несколько крупных контрактов на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в США.

«Мы строим третье хранилище, инфраструктуру для перегрузки сжиженного газа в хранилища и на суда меньшего размера», — рассказал глава польского газового оператора GAZ-SISTEM Томаш Стемпень.

Интриги с СП-2 в Германии, с СПГ в Европе, а США с Лукашенко и с нефтью в Каракасе. Обзор энергорынка за 16-22 мая © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк Петр Наимский, это соглашение означает, что Варшава наконец реализует принятый четыре года назад план.

В Свиноуйсьце также построят второй причал для судов до 230 метров длиной, а также платформу для их разгрузки.

Польские власти ранее заявляли о намерении реализовать проект по расширению возможностей регазификации сжиженного газа на терминале в Свиноуйсьце с 5 до 7,5 млрд кубометров в год.