Польские власти намерены отказаться от покупки российского газа. В последнее время Польша подписала несколько крупных контрактов на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в США.
«Мы строим третье хранилище, инфраструктуру для перегрузки сжиженного газа в хранилища и на суда меньшего размера», — рассказал глава польского газового оператора GAZ-SISTEM Томаш Стемпень.
Как утверждает уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, это соглашение означает, что Варшава наконец реализует принятый четыре года назад план.
В Свиноуйсьце также построят второй причал для судов до 230 метров длиной, а также платформу для их разгрузки.
Польские власти ранее заявляли о намерении реализовать проект по расширению возможностей регазификации сжиженного газа на терминале в Свиноуйсьце с 5 до 7,5 млрд кубометров в год.