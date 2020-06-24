Ситуация с реальным сроком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева будет использоваться во внутриполитической борьбе самыми разными силами, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США © РИА Новости, Александр Натрускин Азиза Батукаева.

Если не случится форс-мажорных обстоятельств, связанных с пандемией, в октябре должны состояться выборы в парламент, считает Андрей Грозин.

Хотя Атамбаев теперь не относится к числу политических тяжеловесов, он остается довольно влиятельным человеком, располагающим оставшимися финансовыми, административными и региональными ресурсами.

«Дело в том, что эту фигуру и все скандалы будут использовать в своих политических целях. Оппоненты власти в том, чтобы на власть давить и обвинять ее в политических репрессиях. Провластные люди будут говорить, что таким образом ведется борьба с коррупцией, и будут отчасти правы. Все будут отчасти правы, но все будут использовать этот сюжет во внутривидовой борьбе, которая в Кыргызстане никогда не прекращается», — рассказал собеседник издания.

Андрей Грозин напомнил, что политическая борьба в Киргизии борьба приобретает причудливые и даже брутальные формы, мы видели и в марте 2005 года, и в апреле 2010-го, когда произошло то, что кто-то называет «революциями» и «переворотами».

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