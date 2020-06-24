Тегеран согласен сесть за стол переговоров с Вашингтоном лишь в рамках ядерной сделки и только после выплаты компенсации за причиненный ущерб, сказал президент Ирана Хасан Роухани 24 июня

«Мы всегда готовы (к переговорам), но как только США скажут, что возвращаются к выполнению (международного) права, объявят, что возвращаются к выполнению положений резолюции ООН и своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, возвращаются в "шестерку"», — приводит слова Роухани РИА Новости.

Китай и Россия поддержали Иран в споре с МАГАТЭ © ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Роухани ранее отмечал, что Иран потерял из-за санкций Штатов около $50 млрд, что сопоставимо с двумя годовыми бюджетами страны.

В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из ядерной сделки с Ираном, в которой помимо Штатов принимали участие Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция.

Вашингтон восстановил жесткие санкции против исламской республики, Иран в ответ заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения.