Белорусская милиция разогнала очередь у популярного среди оппозиции магазина в Минске, который ранее сообщил о закрытии из-за проблем с властями, сообщает РИА Новости 23 июня со ссылкой на директора этого магазина Павла Белоуса

Магазин symbal.by в Минске торгует атрибутикой, пользующейся спросом у местной националистической оппозиции, товарами с белорусским национальным узором. По словам Белоуса, на заведение обрушились с проверкой санстанция, МЧС и налоговая инспекция.

23 июня Белоус заявил о закрытии магазина с 29 июня и призвал покупателей посетить его до закрытия.

Вечером на своей странице в Facebook он разместил видео, на котором видно, что в магазине, расположенном в центре Минска, и рядом со входом собралась очередь примерно из 30 человек. Судя по видео, в какой-то момент к очереди подъехал автозак, из которого вышли бойцы ОМОН, люди стали разбегаться, в том числе во дворы близлежащих домов. Белоус написал, что людей из очереди стали задерживать.

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Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила факт задержания людей из очереди в комментарии РИА Новости. По ее версии, возникла конфликтная ситуация между гражданами и водителем машины, выезжавшей из двора дома, где расположен магазин.

«В целях пресечения противоправной деятельности эти граждане были доставлены в отделение милиции для разбирательства», — утверждает собеседница агентства. Количество задержанных она не уточнила.

Пресс-служба МВД Белоруссии ранее сообщала, что в 19 июня порядка 270 граждан были задержаны в разных городах страны за нарушение порядка во время массовых мероприятий и сопротивление милиционерам.