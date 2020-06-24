Министерство здравоохранения Украины готовится открывать больше больниц, определенных под лечение пациентов с коронавирусом. Об этом глава ведомства Максим Степанов сообщил на брифинге в среду, 24 июня

«В некоторых областях с таким отношением граждан (к мерам предосторожности. — Ред.) резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц — ред.)», — заявил Степанов.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек — таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности», — добавил Степанов.

По данным Минздрава, за последние сутки на Украине зафиксировали 940 случаев заражения COVID-19 — это абсолютный рекорд за все время пандемии.