«В некоторых областях с таким отношением граждан (к мерам предосторожности. — Ред.) резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц — ред.)», — заявил Степанов.
По словам министра, в стране растет число госпитализаций с COVID-19, а также с пневмонией.
«За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек — таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности», — добавил Степанов.
По данным Минздрава, за последние сутки на Украине зафиксировали 940 случаев заражения COVID-19 — это абсолютный рекорд за все время пандемии.