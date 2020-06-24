Украина и Италия вышли из проекта космической обсерватории «Гамма-400», создаваемой для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной, сообщает РИА Новости 24 июня со ссылкой на научного руководителя «Гамма-400», главного научного сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера

Ранее в апреле гендиректор НПО Лавочкина Владимир Колмыков рассказал, что запуск обсерватории намечен на 2030 год.

«У нас в какой-то момент произошел разрыв отношений с нашими итальянскими коллегами. Не получилось чисто административно. У них не было финансовых ограничений», — отметил Гальпер.

По его словам, итальянцы должны были сделать для обсерватории «Гамма-400» часть прибора, которая измеряла угол прилета гамма-частицы. Однако российские ученые самостоятельно нашли лучший способ разработки этого устройства.

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Как уточняется, от украинской стороны ждали прозрачные кристаллические детекторы, при прохождении которых гамма-частицы теряют энергию, что дает возможность ее измерить. Гальпер полагает, что российские кристаллы нужного качества удастся вырастить через два года.

Еще одним направление работы украинских исследователей было создание аппаратуры, измеряющей электромагнитную обстановку. Ее теперь будет разрабатывать Институт космических исследований РАН.

При этом к проекту подключилась Белоруссия. На уровне Академий наук двух стран был подписан акт о намерениях проводить совместную работу. Минск готов произвести часть наземной аппаратуры, необходимой для испытаний обсерватории.

Обсерватория «Гамма-400» будет получать данные, которые помогут определить природу «темной материи» во Вселенной и помогут в развитии теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, а также еще в целом ряде направлений.