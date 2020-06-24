В Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, белорусских чиновников и других лиц, ответственных за аресты политических оппонентов действующего главы государства. Об этом накануне сообщило издание Deutsche welle

«Всё это — настоящий сталинизм. Мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия. Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета — сейчас это все еще не конкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения», — заявил евродепутат Михаэль Галер.

Александр Шпаковский: Бабарико мог пойти на выборы президента Белоруссии, чтобы уйти от ответственности © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Существует достаточно поводов для напряженных отношений между Россией и Беларусью. Возможно, Лукашенко, помня о том, что произошло в Украине, хочет доказать Путину, что он может контролировать ситуацию. Но Янукович тоже так считал», — добавил он.

ЕС потребовал от белорусских властей немедленно освободить претендента на президентский пост Виктора Бабарико, а также мужа претендентки Светланы Тихановской Сергея Тихановского. Также ЕС требует допустить всех кандидатов к выборам.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

20 июня Бабарико и его сын были задержаны. В Комитете госконтроля заявили, что кандидат в президенты был задержан, поскольку являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». Вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты. В ходе пикета был задержан ее муж, видеоблогер Сергей Тихановский, а также около десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники мероприятия были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции.