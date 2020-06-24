Экс-президент Украины Петр Порошенко просил власти США ввести санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом говорится в мемуарах бывшего советника американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, передает «Страна» во вторник, 23 июня

Ранее в широкую продажу поступила книга мемуаров Болтона «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома». Ее выходу пыталась помешать администрация Трампа — разговоры с президентом, приведенные в мемуарах, по мнению президента, относятся к государственно тайне.

«Джон, у тебя есть улыбка?»: Трамп рассказал, как воспользовался «сумасшедшим» Болтоном © РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк словам Болтона, разговор о Коломойском произошел на День независимости 2018 года в Киеве, куда американский политик прилетел из Женевы. После встречи в Мариинском дворце Порошенко отвел Болтона в другую комнату для беседы с глазу на глаз, в которой попросил США поддержать его предвыборную кампанию.

«Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживавшего Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года. Хотя это и не всплыло в беседе, Коломойский поддерживал Зеленского, который тогда лидировал в опросах, но его не воспринимали всерьез, потому что он, как ни крути, был просто актером. Я сказал Порошенко: если у него есть свидетельства против Коломойского, ему нужно выслать их в Министерство юстиции», — написал Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «хорошо воспользовался» своим бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. Американский лидер также заявил, что Болтон «был ужасным, у него не было индивидуальности, не было теплоты».