Эксперт подчеркнул, что в рамках проекта Союзного государства Белоруссию устраивает тот уровень интеграции, который уже достигнут.
Более того, официальным курсом Минска является достижение страной нейтралитета, а для того чтобы добиться нейтралитета, по его мнению, Белоруссии в будущем так или иначе придется выходить из союзных структур с Россией.
«Конечно, это отложено на более отдаленную перспективу. Но в Конституции это стремление прописано, и сам лозунг о нейтралитете очень популярен и у белорусских политических элит в целом: у тех, кто ориентируется на Лукашенко, и у тех, кто ориентируется на оппозицию», — считает Неменский.
Однако, добавил политолог, вряд ли сейчас может произойти что-то, из-за чего российско-белорусские отношения могут радикально ухудшиться, потому что в этом не заинтересованы ни в Москве, ни в Минске.