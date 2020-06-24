Белоруссия является формальным союзником России по ОДКБ, но она точно не заинтересована в дальнейшем углублении союзнических отношений по большинству линий, в которых заинтересована Россия. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина

Более того, официальным курсом Минска является достижение страной нейтралитета, а для того чтобы добиться нейтралитета, по его мнению, Белоруссии в будущем так или иначе придется выходить из союзных структур с Россией.

«Конечно, это отложено на более отдаленную перспективу. Но в Конституции это стремление прописано, и сам лозунг о нейтралитете очень популярен и у белорусских политических элит в целом: у тех, кто ориентируется на Лукашенко, и у тех, кто ориентируется на оппозицию», — считает Неменский.

Однако, добавил политолог, вряд ли сейчас может произойти что-то, из-за чего российско-белорусские отношения могут радикально ухудшиться, потому что в этом не заинтересованы ни в Москве, ни в Минске.