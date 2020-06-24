В противном случае, подчеркнул эксперт, для Зеленского это чревато потерей имиджа президента мира, как он любит себя позиционировать, и отменой второй "нормандской" встречи.
«В этом случае Зеленский поместит себя в парадигму Порошенко, с которым с 2016 года никто не проводил встречи, понимая, что это в общем-то бессмысленно», — указал Якубин.
При этом в отличие от Порошенко у Зеленского уже нет столько времени, что видно по динамике политического процесса, и общество уже не готово столько времени ждать, резюмировал политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.