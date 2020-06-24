В связи с приближением местных выборов на Украине со стороны Киева в вопросе донбасского конфликта будет попытка представить проделанную часть работы по парижскому коммюнике. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин: Если Зеленский не выполнит «Минск», за него это сделают другие © Facebook, Алексей Якубин

«В этом случае Зеленский поместит себя в парадигму Порошенко, с которым с 2016 года никто не проводил встречи, понимая, что это в общем-то бессмысленно», — указал Якубин.

При этом в отличие от Порошенко у Зеленского уже нет столько времени, что видно по динамике политического процесса, и общество уже не готово столько времени ждать, резюмировал политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.