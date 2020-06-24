Как правило, в политике упоминание плана Б указывает на отсутствие иного плана. Об этом рассказал глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру, комментируя слова президента Владимира Зеленского о Минских соглашениях

Андрей Золотарев: Выход Киева из Минских соглашений сразу приведет к снятию санкций с РФ © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Я думаю, что выход из соглашений маловероятен. Это автоматически приведет к тому, ради чего все это затевалось и что поддерживается «партией войны» — отмене санкций в отношении России», — пояснил эксперт.

Отмена санкций позволит говорить о том, что проблемы не в Москве, а в Киеве, поэтому украинской стороне не позволят ни выполнить Минские соглашения, ни отказаться от них как таковых, уточнил политолог.

По его мнению, позиция Украины заключается в том, чтобы добиться коррекции Минских соглашений, но на тех условиях, которые выгодны Украине: сначала граница, потом все остальное.

Такая логика переговоров (что наше — то наше, а о вашем потом поговорим) может привести в лучшем случае только к замораживанию конфликта, добавил Золотарев.