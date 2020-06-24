Ранее Зеленский говорил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и обещал выйти из Минских договоренностей в случае, если за этот срок «нормандский формат» не принесет результатов.
«Я думаю, что выход из соглашений маловероятен. Это автоматически приведет к тому, ради чего все это затевалось и что поддерживается «партией войны» — отмене санкций в отношении России», — пояснил эксперт.
Отмена санкций позволит говорить о том, что проблемы не в Москве, а в Киеве, поэтому украинской стороне не позволят ни выполнить Минские соглашения, ни отказаться от них как таковых, уточнил политолог.
По его мнению, позиция Украины заключается в том, чтобы добиться коррекции Минских соглашений, но на тех условиях, которые выгодны Украине: сначала граница, потом все остальное.
Такая логика переговоров (что наше — то наше, а о вашем потом поговорим) может привести в лучшем случае только к замораживанию конфликта, добавил Золотарев.