«Ответ на этот вопрос следует из интервью Андрея Ермака изданию «Левый берег», когда он объяснял, почему не получилась Национальная платформа примирения с Донбассом Сергея Сивохо. Он сказал: «Общество было против», — пояснил эксперт.
Одно дело, подчеркнул эксперт, если бы Ермак сказал, что против этого выступает часть общества, и власть не хочет его раскалывать.
Но тут он прямо говорит, что общество — это та радикальная часть, которая не приемлет компромиссов, и героем такого общества является Стерненко, уточнил Попов.
Вот и в данном случае власть не может пойти против тех, кого она вписала в это самое «общество», выписав оттуда громадную часть Украины, добавил политолог.
По его мнению, в деле Стерненко и дальше будет вялотекущий процесс, а чем именно он закончится, сказать трудно.