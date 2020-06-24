Украинская власть не посадит за убийство неонациста Сергея Стерненко, потому что опасается гневной реакции радикалов, которых она считает всем украинским обществом. Об этом рассказал политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Попов: Процессы против Порошенко могут завершиться тем, что его отпустят © sobityadnya.ru

Одно дело, подчеркнул эксперт, если бы Ермак сказал, что против этого выступает часть общества, и власть не хочет его раскалывать.

Но тут он прямо говорит, что общество — это та радикальная часть, которая не приемлет компромиссов, и героем такого общества является Стерненко, уточнил Попов.

Вот и в данном случае власть не может пойти против тех, кого она вписала в это самое «общество», выписав оттуда громадную часть Украины, добавил политолог.

По его мнению, в деле Стерненко и дальше будет вялотекущий процесс, а чем именно он закончится, сказать трудно.