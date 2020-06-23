Глава исполнительного комитета нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что во времена своего президентства принимал много разных гостей, в том числе американского лидера Дональда Трампа, с которым они ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам». Он рассказал об этом в интервью Дмитрию Гордону 23 июня

Олейник: Саакашвили может забыть о своей «дружбе» с Трампом © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Хилари [Клинтон], Трамп, Джон Маккейн был раз десять. Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали», — поделился Саакашвили воспоминаниями.

Вместе с тем он рассказал, что к нему ночью приезжал бизнесмен Борис Березовский и просил организовать им свадьбу с какой-то девушкой. И, по словам экс-президента, свадьба была организована той же ночью. Но девушка сбежала с нее, сказав, что без своих родителей она «из Поволжья никуда».