«А я всегда гостей всех принимал, возил их вокруг, мы бегали по чертовым колесам. Очень многие любили туда (в Грузию — ред.) ездить: Хилари [Клинтон], Трамп, Джон Маккейн был раз десять. Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали», — поделился Саакашвили воспоминаниями.
Вместе с тем он рассказал, что к нему ночью приезжал бизнесмен Борис Березовский и просил организовать им свадьбу с какой-то девушкой. И, по словам экс-президента, свадьба была организована той же ночью. Но девушка сбежала с нее, сказав, что без своих родителей она «из Поволжья никуда».