Уголовное дело возбудили в Белоруссии в связи с попыткой нескольких человек на акции в Молодечно (Минская область) отбить у милиции задержанного протестующего. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба МВД страны

Константинов объяснил, почему в Белоруссии жестко подавляют протесты против Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko

Пресс-служба отмечает, что установлены личности двоих местных жителей, оказавших сопротивление бойцам ОМОН.

На прошлой неделе они напали на сотрудников ОМОН, когда те задерживали 25-летнего жителя райцентра за провокацию во время несанкционированного массового мероприятия и неповиновение требованию милиционера прекратить противоправные действия.

«Молодые люди схватили омоновцев за шею и повалили на землю. При этом один из них попытался ударить сотрудника ногой», — говорится в сообщении.

Одному из задержанных 24 года, он не привлекался ни к какому виду ответственности. Второму недавно исполнился 31 год. В его биографии уже имеются административные взыскания — за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, распитие алкогольных напитков и появление в состоянии опьянения в общественном месте, мелкое хулиганство и управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Согласно белорусскому законодательству, сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.