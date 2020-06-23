Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в государственной измене. Он сказал об этом в интервью телеканалу CBN News 22 июня

«Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией [избирательной в 2016 году]. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки… Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав», — заявил президент.

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Позже этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.

Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.