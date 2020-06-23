«Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией [избирательной в 2016 году]. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки… Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав», — заявил президент.
Трамп не раз обвинял спецслужбы в слежке за его предвыборной кампанией. В 2016-2017 годах, при Обаме, расследование против тогда еще кандидата в президенты вело ФБР. Оно носило кодовое название «Ураган перекрестного огня». Следователи пытались выяснить, вступал ли Трамп в сговор с российскими властями ради победы на выборах.
Позже этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.
Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.