Мосгорсуд 15 июня признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
«Перевод приговора Уилан получил только вчера (22 июня. — Ред.), поэтому если жалоб и представлений на приговор от него, защиты или прокурора не поступит, то в силу приговор вступит 3 июля», — сказала Солопова.
При этом защита сообщила, что Уилан не будет обжаловать приговор и намерен ждать обмена. Также, по словам адвокатов, остается открытым вопрос о подаче подсудимым прошения о помиловании.
«Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие. Сейчас решается вопрос о его обмене», — сказал адвокат Владимир Жеребенков.
Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута.