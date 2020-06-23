Приговор в отношении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана вступит в законную силу в начале июля, если не будет обжалован какой-либо из сторон. Об этом пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила РИА Новости 23 июня

«Это акт гуманизма»: Москалькова поддержала идею обмена Уилана на Бута и Ярошенко © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Перевод приговора Уилан получил только вчера (22 июня. — Ред.), поэтому если жалоб и представлений на приговор от него, защиты или прокурора не поступит, то в силу приговор вступит 3 июля», — сказала Солопова.

При этом защита сообщила, что Уилан не будет обжаловать приговор и намерен ждать обмена. Также, по словам адвокатов, остается открытым вопрос о подаче подсудимым прошения о помиловании.

«Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие. Сейчас решается вопрос о его обмене», — сказал адвокат Владимир Жеребенков.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута.