Эстония, Латвия и Литва решили совместно модернизировать свои военные флоты. Об этом 22 июня сообщает ERR

Трудный Черноморский флот. Как Украина сто лет присваивала ненужное © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Также, по словам главы ВМФ Эстонии Юри Саска, командование подумает над изменением состава флота исходя из текущих потребностей.

«Мы хотим, чтобы можно было осуществлять надводный контроль, чтобы была возможность поражать и надводные цели, корабли или другие объекты. Также необходимо обеспечить контроль воздушного пространства. И, само собой, потребуются системы контроля, чтобы в том случае, если мы не сможем поразить цель, мы хотя бы знали, где она», — сказал он.

Ранее Латвию назвали слабым звеном обороны Прибалтики. Бывший командующий силами обороны Эстонии, а ныне депутат Антс Лаанеотс заявил, что Латвия тратит очень много средств на малочисленную армию. Лаанеотс считает, что шесть тысяч человек, которые составляют латвийскую армию, даже при поддержке добровольческих формирований не способны решить задачи, которые «может поставить восточный сосед».