Специалисты Госпродпотребслужбы Украины проверили, соблюдаются ли необходимые противоэпидемические меры на объектах надзора, и зафиксировали нарушения на каждом пятом из них. Об этом 23 июня говорится в отчете службы

Проверены были парикмахерские, рестораны, магазины, рынки, транспорт, объекты водоснабжения. Коронавирус на Украине: смягчение карантина и «рекорды по заболеваемости» © REUTERS, Gleb Garanich

«Специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы за период с 15.06.2020 по 19.06.2020 осуществили 16 932 мониторинговых обследований. В ходе осуществления проверок были установлены нарушения на 3297 объектах (на каждом пятом), в 496 случаях относительно выявленных нарушений информировались органы местной власти и в 348 — органы Национальной полиции», — сообщили в службе.

С 22 мая до 22 июня действует так называемый адаптивный карантин (второй этап ослабления противоэпидемических мер): возобновилась работа общественного, пригородного и внутриобластного транспорта, разрешено открытие религиозных учреждений (при условии — 1 человек на 10 кв. м).