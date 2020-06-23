Белоруссия планирует в июле закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти. Об этом 23 июня сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает РИА Новости

Лизан: Россия и Белоруссия решили спор о компенсации за «грязную» нефть © Facebook, Иван Лизан рассказал Тищенко.

По словам пресс-секретаря, остальные потребности белорусской стороны планируется закрыть через танкерные поставки.

Тищенко уточнил, что в настоящее время ведется работа по объемам и поставщикам.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу «Дружба» и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на эти заводы. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск в этом году закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.