Любитель подводной охоты из Днепра Павел Мосейчук похвастался огромным сомом размером со взрослого человека. Соответствующие кадры 22 июня он выложил в своем Facebook-аккаунте

Мужчина рассказал, что нырнул в воду против течения, вдоль свала, и во время очередного рывка заметил помутнения в воде. Он тихо прибавил скорость и через какое-то время увидел еле различимую кисточку хвоста. Одесситы воспользовались сильным ливнем и принялись рыбачить прямо на улице © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Стреляю с небольшим опережением и попадаю в 1/4 хвоста. Выстрел получился что надо. Такое попадание обычно сильно мешает рыбе сопротивляться (это как за одну ногу поймать). В силу такого попадания борьба была недолгой, но на поверхность он не хотел, в руки не давался. Поэтому я подтянул его как можно ближе и поднырнул, пытаясь взять его за губу, но в тот момент он атаковал меня первым и схватил за руку почти по локоть», — написал Мосейчук.

По его рассказам, он не растерялся и смог провести определенные манипуляции, взяв сома за жабры. Сом разорвал рыбаку костюм.