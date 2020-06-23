«В течение всего двух дней — 19 и 20 июня — в Беларуси были задержаны во время исполнения профессиональных обязанностей как минимум 14 журналистов. Причем большинство из задержанных имели удостоверения журналистов, как того требует законодательство о СМИ, и готовы были предъявить их по требованию, а также были весьма заметно обозначены как сотрудники СМИ соответствующими жилетами и бейджами», — сказано в заявлении.
Некоторые из задержанных журналистов были избиты во время задержания. Причем нападения сотрудников милиции на журналистов зачастую происходили в прямом эфире, и нарушения прав журналистов были очевидными, подчеркивается в обращении.
Также утверждается, что в последнее время СМИ постоянно «сталкиваются с отказами в присутствии на заседаниях государственных органов, в предоставлении официальной информации по значимым для общества вопросам (пандемия COVID-19, выборы), подвергаются преследованию в виде штрафов и угроз со стороны государственных органов (в том числе угрозы лишить СМИ и журналистов аккредитации), задержаниям».
В связи с этим журналисты потребовали от компетентных государственных органов строго соблюдать ст. 33 и 34 Конституции, гарантирующие свободу выражения мнения, запрет цензуры и право на получение и распространение информации.
На прошлой неделе в Минске, областных и районных городах прошли пикеты солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента республики, ОМОН и милиция задержали десятки участников.