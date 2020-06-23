Несовершеннолетние в Черниговской области периодически издевались над пожилой женщиной и снимали происходящее на видео, она кричала и просила их уйти. Об этом 23 июня рассказали на сайте полиции региона

Инцидент произошел в Ичне. Группа несовершеннолетних занималась издевательствами над женщиной и снимала это на видео. Короткие ролики они публиковали в соцсети TikTok.

«21 июня в ходе мониторинга соцсетей полицейские Ичнянского отдела полиции обнаружили видео, где группа несовершеннолетних жителей Ични с исключительным цинизмом совершала хулиганские действия в отношении 82-летней женщины», — сказано в сообщении полиции.

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В это время пожилая женщина кричит и просит их уйти от нее подальше. По данному факту открыто производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до четырех лет.