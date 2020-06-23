«В современном мире не должно быть отношений типа "или-или", то есть дружим с кем-то против кого-то. Это неправильно, мир глобализируется, страны становятся взаимозависимыми, отношения надо строить на принципе "и-и"», — ответил Цепкало на вопрос, стоит ли перед Белоруссией геополитический выбор между Россией и Западом.
По его словам, Россия должна занимать главное место во внешней политике Белоруссии, однако Минску необходимо восстановить отношения с Европой и США.
Политика Белоруссии должна быть многовекторной, но «с упором» на отношения с Россией и Евросоюзом — из-за географии, экономики и истории.