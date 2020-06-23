Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что страна не должна выбирать между Россией и Западом, передает 23 июня РИА Новости

Соперник Лукашенко Цепкало набрал достаточное количество подписей для выдвижения в президенты © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк ответил Цепкало на вопрос, стоит ли перед Белоруссией геополитический выбор между Россией и Западом.

По его словам, Россия должна занимать главное место во внешней политике Белоруссии, однако Минску необходимо восстановить отношения с Европой и США.

Политика Белоруссии должна быть многовекторной, но «с упором» на отношения с Россией и Евросоюзом — из-за географии, экономики и истории.