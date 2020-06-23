Защита по делу о крушении рейса MH17 просит расследовать увольнение прокурора, который был представителем Украины в Совместной следственной группе (ССГ) по расследованию авиакатастрофы. Об этом голландский адвокат Баудевейн ван Эйк сообщил на судебных слушаниях в Нидерландах 23 июня, передает РИА Новости

«Доказательств не требуется»: прокуратура Нидерландов выгораживает Украину в деле MH17 © REUTERS, Robin van Lonkhuijsen/Pool

«Мы бы хотели обсудить еще один наш запрос на расследование… Это расследование увольнение прокурора Украины, который был членом Совместной следственной группы (ССГ). В ответ на замечание прокурора Нидерландов о том, что в СМИ было много спекуляций на тему причин его увольнения, защита не снимает никаких заключений на основе данных слухов, но хотела бы расследовать причины увольнения. Это расследование может выявить много фактов, включая то, какое именно расследование вел этот прокурор в составе ССГ», — сказал адвокат.

Он также считает, что это расследование поможет пролить свет на то, предпринимал ли украинский прокурор какие-то действия, чтобы помешать объективности украинского расследования.

В то же время голландский адвокат Сабине тен Дуссхате запросила у суда восемь недель после встречи с подзащитным Олегом Пулатовым для формирования новых запросов.

«Нам понадобится больше времени, чем то, которое хочет нам выделить прокуратура… Есть много вопросов, которые нам необходимо детально обсудить с нашим клиентом… Наше предложение таково: спустя восемь недель после того, как мы посетим нашего клиента, мы представим наши запросы», — сказала она.

На слушаниях защита также подняла версию о том, что украинские военные могли сбить Boeing случайно.

Судебные слушания продолжатся в пятницу, 26 июня.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.