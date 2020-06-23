Экс-заместительница министра транспорта и инфраструктуры Александра Клитина, которая фигурировала в секс-скандале, начала работать советницей главы Государственного космического агентства Украины. Об этом 23 июня она сообщила в Facebook

Подписчики поздравили Клитину с новой должностью в комментариях к посту. Там же она сообщила, что нынешнего главу Государственного космического агентства Владимира Усова хотят снять с должности. «Точно ты мне пишешь?»: попавшую в секс-скандал Клитину заставил оправдаться пранкер Джокер © Aleksandra Klitina / facebook

В одном из комментариев к посту Клитину спросили, понимает ли она принципы работы космической отрасли. В ответ она написала, что ее сфера деятельности — международное партнерство.

«Главу хотят снять и поставить кого-то "своего", чтобы дерибанить все, как раньше… Я вообще-то помогаю Агентству с международным партнерством, донорами и МФО. Ракеты меня пока строить не заставляют», — написала она.

Александра Клитина попала в секс-скандал в конце 2019 года, когда депутат Антон Поляков обнародовал аудиозапись встречи нардепов от «Слуги народа» с полицейским начальством Кривого Рога. Согласно записи, Клитина получила свою должность, оказав услугу интимного характера. После скандала ее уволили после соответствующего представления Владислава Криклия.