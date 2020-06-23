Певица Анна Седокова показала в своем Instagram новое фото и нарвалась на волну критики

Киркоров показал, как без бороды гулял вместе с Лорак и Сердючкой © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Сколько уколов, раньше такая милая была!», «Её пчелы покусали?», «Что с лицом? Хорошо, когда во всём есть чувство меры!» — написали звезде в комментариях к записи.