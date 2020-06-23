Артистка позировала в розовом платье с ярко-желтым принтом. Особенное внимание подписчиков привлекло ее лицо. Они раскритиковали Седокову за изменившуюся внешность.
«Сколько уколов, раньше такая милая была!», «Её пчелы покусали?», «Что с лицом? Хорошо, когда во всём есть чувство меры!» — написали звезде в комментариях к записи.
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Я не могу без тебя жить! Мне и в дожди без тебя — сушь, Мне и в жару без тебя — стыть. Мне без тебя и Москва — глушь. Мне без тебя каждый час — с год, Если бы время мельчить, дробя; Мне даже синий небесный свод Кажется каменным без тебя. Я ничего не хочу знать — Слабость друзей, силу врагов; Я ничего не хочу ждать, Кроме твоих драгоценных шагов. 🦹🏼♂️❤️🦸🏽♀️