Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом 23 июня сообщает «Интерфакс»

Атамбаев отказался от последнего слова на суде по делу об освобождении криминального авторитета © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк зачитал приговор судья Эмильбек Каипов.

Гособвинение просило приговорить Атамбаева к 15 годам колонии с конфискацией имущества.

По делу о незаконном освобождении криминального авторитета в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии. Четырнадцать из них подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.

Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.

В 2019 году в МВД Киргизии возобновили расследование. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для его освобождения от отбывания наказания.