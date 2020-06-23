«Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины», — указано в тексте документа.
По данным следствия, Порошенко на посту президента летом 2018 года склонил Божка, который являлся тогда главой Службы внешней разведки, к назначению скандального Сергея Семочко замглавы ведомства. Следствие полагает, что Божок назначил Семочко на основании якобы незаконного указа главы государства.