Правительство Украины отстранило от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божка, который является фигурантом уголовного дела против пятого президента Петра Порошенко. Об этом 23 июня сообщается на сайте Кабмина

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