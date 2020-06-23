«С глубокой скорбью и печалью сообщаем, что 22 июня в 23:08 на 81-м году жизни после продолжительной и изнурительной болезни отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний — выдающийся архипастырь земли Черкасской, строящий храмы, неутомимый труженик на ниве Божией», — говорится в сообщении.
В Московском патриархате отмечают, что за годы архиерейского служения архипастыря были восстановлены сотни храмов, возродились знаменитые монастыри в Черкасской области.
Митрополит Софроний много лет считался одним из лидеров «проукраинской группы» епископов УПЦ МП и выступал за автокефалию украинской церкви, переводил молитвы на украинский язык и был сторонником использования государственного языка во время служб.
В декабре 2018 года Софроний мог принять участие в так называемом объединительном соборе, на котором непризнанными организациями в лице «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви» было объявлено о создании «Православной церкви Украины» (ПЦУ), однако он не пришел. Позднее он раскритиковал раскольников заявив, что Украинская православная церковь имеет в рамках Московского патриархата больше самостоятельности, чем созданная константинопольским патриархом ПЦУ.