Поздно вечером в понедельник, 22 июня, после продолжительной болезни на 81-м году жизни умер митрополит Черкасский и Каневский канонической Украинской православной церкви Софроний, руководивший епархией 28 лет. Об этом 23 июня сообщает сайт «Черкасская епархия»

«Вассальный захват»: Главный сторонник томоса в УПЦ отказался поддержать автокефалию © Facebook, Фотолітопис Черкаської єпархії УПЦ

В Московском патриархате отмечают, что за годы архиерейского служения архипастыря были восстановлены сотни храмов, возродились знаменитые монастыри в Черкасской области.

Митрополит Софроний много лет считался одним из лидеров «проукраинской группы» епископов УПЦ МП и выступал за автокефалию украинской церкви, переводил молитвы на украинский язык и был сторонником использования государственного языка во время служб.

В декабре 2018 года Софроний мог принять участие в так называемом объединительном соборе, на котором непризнанными организациями в лице «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви» было объявлено о создании «Православной церкви Украины» (ПЦУ), однако он не пришел. Позднее он раскритиковал раскольников заявив, что Украинская православная церковь имеет в рамках Московского патриархата больше самостоятельности, чем созданная константинопольским патриархом ПЦУ.