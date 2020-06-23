Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте 23 июня

Трамп: «После пандемии я иначе смотрю на торговую сделку с Китаем» © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Питер Наварро заявил, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из Китая. Наварро отметил, что «сделка прекращена».

«Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай — ред.) и дальше будут выполнять условия соглашения», — написал Трамп.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

После этого заявления президента сам Наварро сказал, что его слова о якобы решении президента прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста.

«Мои комментарии были вырваны из контекста. Они не имели никакого отношения к первой фазе торговой сделки, которая продолжается. Я лишь говорил об отсутствии доверия к Коммунистической партии Китая после того, как они солгали о происхождении китайского вируса и навязали миру пандемию», — заявил советник, слова которого приводит телеканал Fox News.

В январе США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около $250 миллиардов наряду с 7,5% на товары объемом $120 миллиардов.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на $75 миллиардов, энергоносителей — на $50 миллиардов, сельхозпродукции — на $40 миллиардов, еще $35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к «честному» показателю.