В Нью-Йорке снесут памятник Рузвельту из-за движения за расовую справедливость
В Нью-Йорке снесут памятник Рузвельту из-за движения за расовую справедливость
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Демонстранты тянули памятник, изображающий президента на коне, за накинутые веревки. Постамент исписан разноцветными граффити, в частности нецензурными выражениями. Толпа выкрикивала: «Хэй, хэй, хо, хо, Эндрю Джексон должен уйти!»

По данным издания The Hill, протестующим помешала полиция. Правоохранители распылили перцовый спрей на демонстрантов, чтобы оттеснить их, начались столкновения.

 

«Много людей арестовано в Вашингтоне за позорный вандализм в парке Лафайет в отношении великолепной статуи Эндрю Джексона, в дополнение к порче церкви Святого Иоанна через улицу. Десять лет тюрьмы в соответствии с Законом о сохранении мемориала ветеранов. Осторожно!» — написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Протесты в американских городах, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, в последние недели все чаще приводят к демонтажу памятников историческим личностям, так или иначе связанным с расизмом. Сносятся монументы деятелям Конфедерации, первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, первому президенту США Джорджу Вашингтону и др.