Протестующие в США попытались свалить памятник седьмому американскому президенту Эндрю Джексону на площади Лафайет около Белого дома. Журналистка Маргарет Бартель опубликовала видеозапись в своем Twitter-аккаунте 23 июня

В Нью-Йорке снесут памятник Рузвельту из-за движения за расовую справедливость © Public domain Эндрю Джексон должен уйти!»

По данным издания The Hill, протестующим помешала полиция. Правоохранители распылили перцовый спрей на демонстрантов, чтобы оттеснить их, начались столкновения.

People gathering at Lafayette Square.



I can see what I assume are Secret Service on the White House roof. More police presence in the park—probably about 20 that I can see. pic.twitter.com/faUfYYntP2 — Margaret Barthel (@margaretbarthel) June 22, 2020

«Много людей арестовано в Вашингтоне за позорный вандализм в парке Лафайет в отношении великолепной статуи Эндрю Джексона, в дополнение к порче церкви Святого Иоанна через улицу. Десять лет тюрьмы в соответствии с Законом о сохранении мемориала ветеранов. Осторожно!» — написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Numerous people arrested in D.C. for the disgraceful vandalism, in Lafayette Park, of the magnificent Statue of Andrew Jackson, in addition to the exterior defacing of St. John’s Church across the street. 10 years in prison under the Veteran’s Memorial Preservation Act. Beware! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Протесты в американских городах, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, в последние недели все чаще приводят к демонтажу памятников историческим личностям, так или иначе связанным с расизмом. Сносятся монументы деятелям Конфедерации, первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, первому президенту США Джорджу Вашингтону и др.