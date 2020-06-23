Демонстранты тянули памятник, изображающий президента на коне, за накинутые веревки. Постамент исписан разноцветными граффити, в частности нецензурными выражениями. Толпа выкрикивала: «Хэй, хэй, хо, хо, Эндрю Джексон должен уйти!»
По данным издания The Hill, протестующим помешала полиция. Правоохранители распылили перцовый спрей на демонстрантов, чтобы оттеснить их, начались столкновения.
People gathering at Lafayette Square.— Margaret Barthel (@margaretbarthel) June 22, 2020
I can see what I assume are Secret Service on the White House roof. More police presence in the park—probably about 20 that I can see. pic.twitter.com/faUfYYntP2
«Много людей арестовано в Вашингтоне за позорный вандализм в парке Лафайет в отношении великолепной статуи Эндрю Джексона, в дополнение к порче церкви Святого Иоанна через улицу. Десять лет тюрьмы в соответствии с Законом о сохранении мемориала ветеранов. Осторожно!» — написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.
Numerous people arrested in D.C. for the disgraceful vandalism, in Lafayette Park, of the magnificent Statue of Andrew Jackson, in addition to the exterior defacing of St. John’s Church across the street. 10 years in prison under the Veteran’s Memorial Preservation Act. Beware!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020
Протесты в американских городах, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, в последние недели все чаще приводят к демонтажу памятников историческим личностям, так или иначе связанным с расизмом. Сносятся монументы деятелям Конфедерации, первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, первому президенту США Джорджу Вашингтону и др.