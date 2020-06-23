Министр здравоохранения Украины Максим Степанов лично проверил, как жители Львова передвигаются на общественном транспорте и соблюдают при этом карантинные меры. О результатах своих наблюдений он рассказал на брифинге 23 июня, который транслировали украинские телеканалы

Глава Минздрава Украины Степанов увидел полную анархию в стране © Facebook, Максим Степанов Поэтому, пояснил он, было принято решение по усилению контроля за соблюдением карантинных мер. Также министр сообщил, что совместно с мэром Львова Андреем Садовым и руководством области выстроены соответствующие шаги. На места переданы полномочия относительно контроля на территории через региональную Комиссию ТЭБ и ЧС, каким способом они могут усиливать ограничения и какие дополнительные меры могут вводить. Комиссии будут принимать решения, основываясь на развитии ситуации.