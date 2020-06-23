«Могу вам сказать, что в автобусе, который работает по спецпропускам, из пятнадцати человек у троих вообще не было масок, а у двоих они были приспущены. Все это напрямую влияет на риск большего инфицирования и распространения коронавирусной инфекции», — сказал Степанов.
Поэтому, пояснил он, было принято решение по усилению контроля за соблюдением карантинных мер. Также министр сообщил, что совместно с мэром Львова Андреем Садовым и руководством области выстроены соответствующие шаги. На места переданы полномочия относительно контроля на территории через региональную Комиссию ТЭБ и ЧС, каким способом они могут усиливать ограничения и какие дополнительные меры могут вводить. Комиссии будут принимать решения, основываясь на развитии ситуации.