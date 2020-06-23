Во вторник, 23 июня, в продажу вышла книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Ее публикация неоднократно откладывалась из-за заявлений Белого дома о том, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения. По его же словам, реальная причина заключается в попытке заставить его убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
Американский лидер ответил на оскорбления, заявив, что Болтон «был ужасным, у него не было индивидуальности, не было теплоты».
«Я не думаю, что когда-нибудь видел, как этот парень улыбается. Вы видели его улыбающимся? Я спросил: "Джон, у тебя есть улыбка?" И он даже не знал, как ответить на вопрос… Честно говоря, я думаю, что я очень хорошо им (Болтоном — ред.) воспользовался, потому что когда люди видели его, они знали, что он был своего рода сумасшедшим. И, возможно, честно говоря, это помогло мне договариваться о хороших сделках», — заявил Трамп.
Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации президента о запрете выхода книги, так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию.