Президент США Дональд Трамп заявил, что «хорошо воспользовался» своим бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. Он сказал об этом в интервью телеканалу CBN 23 июня

Болтон: Путин – умный политик, который понимает, что в лице Трампа у него нет серьезного соперника © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Американский лидер ответил на оскорбления, заявив, что Болтон «был ужасным, у него не было индивидуальности, не было теплоты».

«Я не думаю, что когда-нибудь видел, как этот парень улыбается. Вы видели его улыбающимся? Я спросил: "Джон, у тебя есть улыбка?" И он даже не знал, как ответить на вопрос… Честно говоря, я думаю, что я очень хорошо им (Болтоном — ред.) воспользовался, потому что когда люди видели его, они знали, что он был своего рода сумасшедшим. И, возможно, честно говоря, это помогло мне договариваться о хороших сделках», — заявил Трамп.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации президента о запрете выхода книги, так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию.