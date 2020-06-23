«Произошедшее сегодня в парламенте является узурпацией власти, поскольку парламентское большинство не предусмотренным Конституцией путем захватила полномочия Конституционного суда и президента Армении. Уголовная и политическая ответственность за это полностью лежит на Николе Пашиняне и депутатах парламента. Данным решением власти Армении проигнорировали международные обязательства страны и нанесли очередной урон престижу страны», — говорится в заявлении партии.
Проект о конституционных изменениях был представлен правящей фракцией «Мой шаг», поправками предусмотрено прекращение полномочий судей, которые работают в этой должности более 12 лет, вместо них будут назначены новые судьи. Предусмотрено также прекращение полномочий действующего председателя КС Товмасяна. Он останется судьей КС.
Конституционный кризис в Армении сложился после того, как в сентябре 2019 года КС признал неправомочным арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна. После этого действующие власти Армении добивались отставки председателя КС Товмасяна. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностным положением в 2012-2013 годы, когда он занимал должность министра юстиции Армении.