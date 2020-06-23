Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия считает узурпацией власти принятый парламентом закон о конституционных изменениях, предполагающий прекращение полномочий судей Конституционного суда и смещение с должности главы КС Грайра Товмасяна. Об этом 23 июня сообщает «Интерфакс»

«Процветающая Армения» оспорит запрет на митинги в Конституционном суде © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк в заявлении партии.

Проект о конституционных изменениях был представлен правящей фракцией «Мой шаг», поправками предусмотрено прекращение полномочий судей, которые работают в этой должности более 12 лет, вместо них будут назначены новые судьи. Предусмотрено также прекращение полномочий действующего председателя КС Товмасяна. Он останется судьей КС.

Конституционный кризис в Армении сложился после того, как в сентябре 2019 года КС признал неправомочным арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна. После этого действующие власти Армении добивались отставки председателя КС Товмасяна. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностным положением в 2012-2013 годы, когда он занимал должность министра юстиции Армении.