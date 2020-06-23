Правительство Ирана выразило готовность выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», также Тегеран в ближайшие дни передаст черные ящики самолета во Францию. Об этом 22 июня сообщили в Министерстве иностранных дел исламской республики

Украина ответила на слухи о передаче Ираном черных ящиков сбитого Boeing Франции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Мохаммадом Джавадом Зарифом и Франсуа-Филиппом Шампанем.

«Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы в порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также к выплате компенсации за украинский лайнер», — говорится в сообщении.

При этом Зариф заявил, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров. По его словам, в ближайшее время бортовые самописцы самолета МАУ будут отправлены во Францию для анализа.