Отмечается, что данный вопрос обсуждался главами МИД Ирана и Канады Мохаммадом Джавадом Зарифом и Франсуа-Филиппом Шампанем.
«Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы в порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также к выплате компенсации за украинский лайнер», — говорится в сообщении.
При этом Зариф заявил, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров. По его словам, в ближайшее время бортовые самописцы самолета МАУ будут отправлены во Францию для анализа.