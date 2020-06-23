Ранее Секретная служба США признала, что при разгоне митинга у Белого дома 1 июня использовала перцовый спрей.
«Учитывая важность этих событий, мы уже начали сбор и рассмотрение информации… После того как мы первоначально установим, какое ведомство управляло операциями правоохранительных органов, мы проведем проверку действий парковой полиции», — заявил представитель Офиса генерального инспектора.
Запросы на выяснение ситуации поступили от трех законодателей США, а также от министра внутренних дел Дэвида Бернхардта.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.