История с гибелью нескольких сотен щенков в багажном отделении самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) продолжает обрастать подробностями. Журналисты канадского телеканала CBC выяснили, что на Украине и в странах Восточной Европы организован целый бизнес по выращиванию питомцев и массовой продаже их за границу

Скандал с гибелью животных на борту рейса Киев-Торонто произошел около недели назад. В багажном отделении лайнера МАУ перевозили более 500 щенков, в том числе французских бульдогов. После приземления выяснилось, что около 40 из них задохнулись и погибли, многие захлебнулись в собственной рвоте. Основной версией случившегося является несоблюдение правил перевозки собак, которые вопреки правилам находились в тесных клетках по несколько щенков сразу. Десятки мертвых щенков на самолете Коломойского прибыли из Украины в Канаду © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba

Источник СBC в киевском аэропорту «Борисполь» рассказал, что клетки и переноски с собаками грузили кое-как, температура в отсеке составляла больше 30 градусов, а за недостатком места часть щенков отправили в нижний отсек самолета, где практически отсутствует циркуляция воздуха. Кроме того, канадской газете National Post удалось выяснить, что неизвестные работники украинского аэропорта зачем-то обернули несколько клеток пищевой пленкой.

Указывается также, что в той же Канаде запрещено провозить более двух переносок с животными на одном самолете и авиакомпания имеет право отказать владельцам питомцам, если температура в багажном отсеке превышает 29,5 градусов.

«Защитники животных говорят, что инцидент в Торонто является очередным эпизодом в серии подобных случаев, когда рейсы из Украины и Восточной Европы забиты еще совсем маленькими щенками, предназначенными для перепродажи их ничего не подозревающим владельцам», — сообщает CBC.

По данным СМИ, в этом процессе задействованы крупные «фабрики», которые разводят животных практически в промышленных масштабах, а затем всеми правдами и неправдами, а по сути контрабандным путем, развозят их по миру.

В качестве примера прибыльности такого сомнительного с точки зрения закона и защиты прав животных бизнеса приводятся те же французские бульдоги, которые погибли на рейсе МАУ: цена одного такого щенка при продаже может варьироваться от 3 до 4 тыс. долларов.