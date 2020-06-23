Спасатели обнаружили в руинах взорвавшейся многоэтажки по улице Соломии Крушельницкой в Киеве тело очередной жертвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Взрыв дома в Киеве. Вопросы без ответов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк в материале госслужбы.

В воскресенье в многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв, в результате были разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек. По факту возбудили уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.