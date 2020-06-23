«По состоянию на 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г. р. и 1974 г. р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.,», — говорится в материале госслужбы.
В воскресенье в многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв, в результате были разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек. По факту возбудили уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.