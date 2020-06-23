Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива требует, чтобы представителей ЛГБТ в стране официально признали террористами и запретили их деятельность

Геи против монумента «Родина-мать»: на чьей стороне украинцы?

В воскресенье, 21 июня, активисты киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride устроили акцию в рамках месяца сексуальных меньшинств в мире. Они подняли с помощью беспилотника гигантский радужный флаг так, что создавалось впечатление, что его держит монумент "Родина-мать".

«Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует», — заявили в KyivPride.