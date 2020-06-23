«ЛГБТ нужно признать террористической организацией, оказывающей разрушительное воздействие на наше общество и несущей угрозу нации! Как депутат ВР, буду на законодательном уровне добиваться запрета их деятельности на территории Украины!» — написал Кива у себя в Facebook 22 июня.
В воскресенье, 21 июня, активисты киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride устроили акцию в рамках месяца сексуальных меньшинств в мире. Они подняли с помощью беспилотника гигантский радужный флаг так, что создавалось впечатление, что его держит монумент "Родина-мать".
«Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует», — заявили в KyivPride.