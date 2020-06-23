Россия может ответить на приобретение Украиной 16 новых патрульных катеров у США усилением пункта базирования в Темрюке ракетным и артиллерийским вооружением и размещением в Азовском море большего числа катеров и тральщиков. Об этом экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов сказал РИА Новости 23 июня

Украине нужны катера США для провокации - капитан первого ранга © Rnendza, CC0, Википедия

«В Темрюке мы сохранили небольшой пункт, где можно размещать боевые корабли, для базы, для развития, все это дело было предусмотрено. Развивать надо… В противовес надо принимать какие-то меры, но они должны быть адекватными. Как говорится, по-суворовски, хотя это море, "не числом, так умением", то есть не количеством, а качеством. Все условия для этого есть. Оружие позволяет дальнобойное. Также важно иметь систему наблюдения, которая могла бы контролировать, в том числе, и то побережье, которое относится к Украине», — сказал Комоедов.

Он уточнил, что пункт в Темрюке можно было бы укомплектовать быстроходными катерами, а также тральщиками, так как в мелководном регионе будет сохраняться минная опасность. Кроме того, туда стоит поставить береговые ракетные комплексы «Редут» и «Рубеж», а также артиллерию.

Однако идея создания отдельной флотилии на Азовском море Комоедову не понравилась, так как подразумевала бы большие организационные сложности. В то же время он порекомендовал усилить не только базу в Темрюке, но и азовское побережье Крыма.