Ранее США решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II). После этого появились публикации о том, что в ответ на усиление ВМС Украины американскими катерами России необходимо рассмотреть возможность создания Азовской флотилии в составе ЧФ.
«В Темрюке мы сохранили небольшой пункт, где можно размещать боевые корабли, для базы, для развития, все это дело было предусмотрено. Развивать надо… В противовес надо принимать какие-то меры, но они должны быть адекватными. Как говорится, по-суворовски, хотя это море, "не числом, так умением", то есть не количеством, а качеством. Все условия для этого есть. Оружие позволяет дальнобойное. Также важно иметь систему наблюдения, которая могла бы контролировать, в том числе, и то побережье, которое относится к Украине», — сказал Комоедов.
Он уточнил, что пункт в Темрюке можно было бы укомплектовать быстроходными катерами, а также тральщиками, так как в мелководном регионе будет сохраняться минная опасность. Кроме того, туда стоит поставить береговые ракетные комплексы «Редут» и «Рубеж», а также артиллерию.
Однако идея создания отдельной флотилии на Азовском море Комоедову не понравилась, так как подразумевала бы большие организационные сложности. В то же время он порекомендовал усилить не только базу в Темрюке, но и азовское побережье Крыма.