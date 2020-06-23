Во вторник, 23 июня, в продажу вышла книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
«Мы, наверное, не хотели бы как-то комментировать его оценки, что касается внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки, это не наше дело… Что касается его оценок нашего президента, то там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться. Поэтому здесь нужно смотреть отдельные посылы, какую-то давать общую оценку, наверное, нельзя», — сказал Песков.
Он уточнил, что не знает, негативно или позитивно воспринимает книгу Болтона российский президент.
В мемуарах экс-советник американского лидера рассказывает, в частности, как спокойствие и самоуверенность Путина «поразили» его на первой встрече американского и российского лидеров в Хельсинки в 2018 году, из-за чего Болтон боялся оставлять Трампа наедине с Путиным.