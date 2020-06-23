Разные оценки президента РФ Владимира Путина содержатся в книге экс-советника по нацбезопасности Белого дома Джона Болтона, с частью из которых можно согласиться, а с некоторыми нет. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости 22 июня

«Загадочные отношения»: Болтон рассказал, почему не хотел оставлять Путина и Трампа наедине © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Мы, наверное, не хотели бы как-то комментировать его оценки, что касается внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки, это не наше дело… Что касается его оценок нашего президента, то там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться. Поэтому здесь нужно смотреть отдельные посылы, какую-то давать общую оценку, наверное, нельзя», — сказал Песков.

Он уточнил, что не знает, негативно или позитивно воспринимает книгу Болтона российский президент.

В мемуарах экс-советник американского лидера рассказывает, в частности, как спокойствие и самоуверенность Путина «поразили» его на первой встрече американского и российского лидеров в Хельсинки в 2018 году, из-за чего Болтон боялся оставлять Трампа наедине с Путиным.