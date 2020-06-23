«Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит, и [кроме] той власти, которая сегодня есть. Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой альтернативной компании [показал рукой на присутствующих] я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте», — заявил Лукашенко.
Лукашенко отметил, что он еще президент Белоруссии и «ни в одной стране не позволено оскорблять людей».
«Вусаты таракан» [«усатый таракан»], еще чего-то. <…> Я ведь никого из вас не оскорбил лично», — сказал он.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК зарегистрировал инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе самого Лукашенко, который занимает пост с 1994 года.
Двое кандидатов уже заявили о выходе из гонки — это председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич и рок-музыкант Александр Таболич.
Одного из главных соперников Лукашенко, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали 18 июня. Глава Комитета государственного контроля Иван Тертель заявил, что бизнесмен пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям. Он назвал Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности» и добавил, что его ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за рубеж.
После задержания Бабарико в Белоруссии прошли акции протеста в форме пикетов для сбора подписей за кандидатов в президенты.