Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов. Об этом он заявил на встрече с активистами в Бресте, видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого»

Почти миллиард. Откуда на счетах у сына Лукашенко могут быть сотни миллионов долларов? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что он еще президент Белоруссии и «ни в одной стране не позволено оскорблять людей».

«Вусаты таракан» [«усатый таракан»], еще чего-то. <…> Я ведь никого из вас не оскорбил лично», — сказал он.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК зарегистрировал инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе самого Лукашенко, который занимает пост с 1994 года.

Двое кандидатов уже заявили о выходе из гонки — это председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич и рок-музыкант Александр Таболич.

Одного из главных соперников Лукашенко, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали 18 июня. Глава Комитета государственного контроля Иван Тертель заявил, что бизнесмен пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям. Он назвал Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности» и добавил, что его ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за рубеж.

После задержания Бабарико в Белоруссии прошли акции протеста в форме пикетов для сбора подписей за кандидатов в президенты.