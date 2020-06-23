Экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, как спокойствие и уверенность президента РФ Владимира Путина «поразили» его, при этом, что о российском коллеге думает американский лидер Дональд Трамп, для Болтона загадка. Он написал об этом в книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», передает РИА Новости 23 июня

Фесенко: Трамп искренне хотел бы наладить хорошие отношения с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Путин поразил меня, полностью все понимая, будучи спокойным и уверенным в себе, о каких бы внутренних экономических и политических вопросах в России ни шла речь. Он в полной мере знал приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности. Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом», — рассказал Болтон о своих впечатлениях.

При этом, по его словам, его встревожило, что Трамп в 2018 году поздравил российского президента с победой на выборах.

«Что касается оценок самого Путина, он (Трамп — ред.) ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой», — написал экс-советник.

На встрече в финляндской столице американский и российский лидеры обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США, однако с тех пор мало что было сделано на этом направлении.